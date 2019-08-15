Монако, , 10:32 — REGNUM

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас получил трёхматчевую дисквалификацию. Об этом сообщается на сайте чемпионата Франции.

Фабрегас дисквалифицирован за удаление в матче первого тура Лиги 1 с «Лионом» (0:3). Такое решение принял дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции.

Отметим, что Фабрегас получил красную карточку за нарушение правил на защитнике «Лиона» Лео Дюбуа. Таким образом, он пропустит матчи с «Метцем», «Нимом» и «Страсбургом».

Напомним, Фабрегас перешёл в «Монако» из «Челси» в зимнее трансферное окно. Ранее он также играл за «Арсенал» и «Барселону».

Читайте также: Нападающий «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»