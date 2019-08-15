Москва, , 09:53 — REGNUM

Защитник «Сочи» Иван Миладинович получил дисквалификацию на четыре матча. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Миладинович дисквалифицирован за удар локтем в лицо нападающему ЦСКА Фёдору Чалову в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

Напомним, на 93-й минуте матча между ЦСКА и «Сочи» Миладинович попал локтем в нос Чалову. В результате Чалов получил перелом носа со смещением.

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