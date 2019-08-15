Москва, , 09:38 — REGNUM

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе дисквалифицирован на три матча. Об этом заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, сообщает «Чемпионат».

Понсе получил трёхматчевую дисквалификацию за опасную игру в матче четвёртого тура чемпионата России с «Динамо». В одном из эпизодов форвард ударил прямой ногой в грудь голкипера «Динамо» Антона Шунина.

За это он был удалён с поля, а также уже пропустил матч пятого тура с «Ахматом». Теперь ему предстоит пропустить ещё две игры — с ЦСКА и «Крыльями Советов».

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