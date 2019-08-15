Цинциннати, США, , 08:53 — REGNUM

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Австралии Ником Кирьосом во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 13 минут, завершилась со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Хачанов 13 раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 21 эйс, восемь ошибок на подаче и один брейк.

В третьем круге турнира Хачанов сыграет с французским теннисистом Люка Пуи.

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