Цинциннати, США, 15 августа 2019, 08:40 — REGNUM
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над представителем Швейцарии Стэном Вавринкой во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча, продолжавшаяся 1 час 24 минуты, завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Рублёв ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов и ни одного брейка.
В третьем круге турнира Рублёв сыграет со швейцарским теннисистом Роджером Федерером.
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