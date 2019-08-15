Цинциннати, США, , 08:35 — REGNUM

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Франции Бенуа Пэром во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Встреча, продолжавшаяся 1 час 18 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:1.

Медведев пять раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, четыре ошибки на подаче и один брейк.

В третьем круге турнира Медведев сыграет с немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом.

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