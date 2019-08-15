Цинциннати, США, , 07:58 — REGNUM

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице США Мэдисон Кис во втором круге турнира в Цинциннати. Встреча, продолжавшаяся 1 час 14 минут, завершилась со счётом 4:6, 1:6.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, пять ошибок на подаче и четыре брейка.

В третьем круге турнира Кис сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп.

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