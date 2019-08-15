Цинциннати, США, 15 августа 2019, 07:47 — REGNUM
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла представительнице Австралии Эшли Барти во втором круге турнира в Цинциннати. Встреча, продолжавшаяся 1 час 27 минут, завершилась со счётом 4:6, 1:6.
Шарапова четыре раза подала навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, три ошибки на подаче и четыре брейка.
В третьем круге турнира Барти сыграет с эстонской теннисисткой Анетт Контавейт.
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