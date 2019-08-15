Москва, , 07:35 — REGNUM

Московское «Торпедо» одержало победу над курским «Авангардом» в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Футбол Цитата из м/ф Футбольные звезды. реж Борис Дежкин. 1974. СССР

Футболисты «Авангарда» открыли счёт на 37-й минуте, отличился нападающий Артём Федчук.

В составе «Торпедо» дубль оформил форвард Иван Сергеев. На 46-й минуте он сравнял счёт, красивым ударом пяткой перебросив вратаря «Авангарда» Никиту Чагрова.

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На 52-й минуте Сергеев оформил дубль, реализовав пенальти. А на 90-й минуте полузащитник Илья Самошников установил окончательный счёт.

На сегодняшний день «Торпедо» занимает второе место в ФНЛ, имея в активе 19 очков после восьми туров.

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