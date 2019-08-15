Челябинск, , 07:13 — REGNUM

В Челябинске для 15 муниципальных спортивных школ приобретено новое оборудование и инвентарь. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Средства поступили в город по проекту «Спорт — норма жизни». 102 млн рублей пришло из федерального бюджета, ещё 11,5 млн — из областного, а 6,2 млн выделил бюджет Челябинска.

В частности, школа №5 получила три специализированных тренажёра, инвентарь для лыжных гонок, а также комплекс для общей физподготовки (ОФП). Кроме того, оборудование покупают сейчас для школы «Трактор».