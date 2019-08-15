Кемерово, , 06:41 — REGNUM

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов опроверг слухи о том, что хоккейная команда «Металлург» может быть распущена. На своей странице в социальной сети Instagram он написал, что «расформировывать команду никто не будет», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Спортсмены уже провели сборы в Чехии, впереди контрольные матчи в Красноярске и турнир в Санкт — Петербурге», — подчеркнул он.

По словам Кузнецова, этот сезон «Металлург» проведёт на домашнем льду. Но если решится вопрос финансирования, по реконструкции ледового дворца, то команда сможет тренироваться и проводить матчи «в одном из городов Кузбасса».

Отметим, что в 2017 году ХК «Металлург» был исключён из КХЛ. В настоящее время команда выступает в Высшей хоккейной лиге.

«Металлург» был основан в 1949 году.

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