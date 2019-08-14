Майкоп, , 20:27 — REGNUM

Торжественное открытие двух новых спортивных комплексов состоялось в Тахтамукайском и Теучежском районах Адыгеи 14 августа, в церемониях приняли участие глава региона Мурат Кумпилов и министр спорта России Павел Колобков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Открытие спорткомплекса в Адыгее Пресс-служба главы Республики Адыгея

Спортивный комплекс в пгт. Энем Тахтамукайского района возвели в рамках госпрограммы РФ «Развитие физической культуры и спорта», 72 млн рублей было выделено из федерального бюджета, ещё 11,6 млн из бюджета Адыгеи. На площади в 1,2 тыс. кв. м разместился основной многофункциональный игровой зал, предназначенный для проведения тренировок и соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу. Трибуны для зрителей способны вместить до 220 человек. Кроме того. в комплексе расположены современные борцовский и тренажерный залы, рядом с комплексом оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием.

Красную ленту на церемонии открытии перерезали Павел Колобков, Мурат Кумпилов и Зарема Пшизова — дочь Абдула Черимовича Тлия, педагога, более полувека проработавшего в родном посёлке и воспитавшего не одно поколение спортсменов. Новый комплекс будет носить его имя.

«Это действительно очень важный и большой подарок всем жителям посёлка Энем. Я уверен, что, благодаря созданию таких спортивных сооружений, у нас не только будет развиваться физическая культура и спорт среди людей всех возрастов. Здесь будут готовиться спортсмены, и в Адыгее появятся новые победители первенств, чемпионы мира», — отметил на церемонии открытия Павел Колобков.

Глава Минспорта также отметил, что Адыгея относится к числу самых «спортивных» регионов РФ — сегодня в занятия спортом вовлечены около 42% жителей. Глава Адыгеи поблагодарил Павла Колобкова за помощь и поддержку в развитии спортивной инфраструктуры республики.

«Мы будем прилагать все усилия к тому, чтобы в регионе планомерно укреплялась спортивная инфраструктура, создавались необходимые условия для развития массового спорта и спорта высоких достижений», — отметил Мурат Кумпилов.

Ещё один комплекс сегодня был открыт в а. Понежукай. Он построен также в рамках госпрограммы, на его строительство из федерального бюджета было направлено 24,6 млн рублей, доля республики составила 48,6 млн. Мурат Кумпилов на церемонии открытия отметил. что в ближайшие годы современные спортобъекты появятся во всех муниципальных образованиях республики. Ведется строительство ФОК в станице Гиагинской, спортивный комплекс с ледовой площадкой в Майкопе, в 2020 году планируется возведение ФОКов в Адыгейске, Кошехабле и Хакуринохабле.

Министр Павел Колобков по итогам своего визита в Адыгею отметил, федеральный центр намерен поддержать республику в строительстве ещё ряда спортивных сооружений — как крытых, так и плоскостных. Рассматривается вопрос о создании в Адыгее велокомплекса федерального уровня для подготовки сборных команд России.