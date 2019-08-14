Уфа, 14 августа 2019, 16:04 — REGNUM
Сербский волейболист Никола Йовович будет играть в составе уфимского «Урала» в сезоне 2019/20. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».
Ранее 27-летний связующий выступал за сербскую «Войводину», немецкий «Фридрихсхафен», итальянскую «Монцу», а также за турецкие «Аркас» и «Зираатбанк».
Отметим, что в составе сборной Сербии Йовович стал победителем Мировой лиги — 2016, а также дважды стал бронзовым призёром чемпионата Европы (2011, 2017).
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