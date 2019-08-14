Химки, Московская область, , 15:58 — REGNUM

Подмосковные «Химки» подписали контракт со шведским баскетболистом Юнасом Жеребко. Об этом 14 августа сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что клуб подписал контракт с 32-летним форвардом, который рассчитан на два года. Игрок перешёл в подмосковную команду на правах свободного агента.

Ранее Жеребко играл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Голден Стэйт Уорриорз». В сезоне 2018/19 он сыграл 73 матча, в которых набирал в среднем 6,3 очка и делал 3,9 побора и 1,3 передачи.

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