Москва, , 15:24 — REGNUM

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов провёл тренировку в общей группе, несмотря на перелом носа. Об этом 14 августа сообщает «Чемпионат».

Ранее Чалов получил перелом носа в матче пятого тура чемпионата России против «Сочи». В конце игры защитник Иван Миладинович попал локтем в нос Чалову.

В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что рассмотрят эпизод с участием Чалова и Миладиновича.

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