Киев, , 14:57 — REGNUM

Киевское «Динамо» отправило в отставку главного тренера Александра Хацкевича. Об этом 14 августа сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что вместе с Хацкевичем уволен и весь тренерский штаб команды. Имя нового тренера, который будет работать с командой дальше, сообщат позже.

Напомним, белорусский тренер занимал пост наставника «Динамо» с июня 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей бельгийскому «Брюгге». В ответном матче команды сыграли вничью — 3:3, первая игра завершилась победой бельгийского клуба — 1:0.

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