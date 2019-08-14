Киев, 14 августа 2019, 14:57 — REGNUM
Киевское «Динамо» отправило в отставку главного тренера Александра Хацкевича. Об этом 14 августа сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что вместе с Хацкевичем уволен и весь тренерский штаб команды. Имя нового тренера, который будет работать с командой дальше, сообщат позже.
Напомним, белорусский тренер занимал пост наставника «Динамо» с июня 2017 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух матчей бельгийскому «Брюгге». В ответном матче команды сыграли вничью — 3:3, первая игра завершилась победой бельгийского клуба — 1:0.
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