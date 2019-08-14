Брешиа, Италия, , 14:35 — REGNUM

Нападающий Марио Балотелли может перейти в «Брешию». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Отмечается, что итальянский клуб ведёт переговоры с Балотелли по поводу контракта.

Ранее сообщалось, что в услугах итальянского форварда заинтересован бразильский клуб «Фламенго», который готов предложить ему контракт на 2,5 года.

Напомним, Балотелли находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был «Марсель», который он покинул в летнее межсезонье после того, как истёк срок соглашения. Ранее он выступал за такие клубы, как «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль» и «Ниццу».

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