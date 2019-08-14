Ростов-на-Дону, , 14:19 — REGNUM

Российский рэп-исполнитель, уроженец Ростова-на-Дону Василий Вакуленко (Баста) заявил, что его землячка — телеведущая, посол чемпионата мира 2018 года и светская львица — Виктория Лопырева в настоящий момент в ростовском футбольном клубе СКА не работает.

«Второй раз такое слышу. На данный момент её [Виктории Лопырёвой] точно не будет», — сказал Баста в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Осенью музыкант обещает представить людей, которые вместе с ним будут работать над возрождением ростовского футбольного клуба СКА.

Ранее Баста пригласил уроженца Миллерово Ростовской области, хавбека грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова разыграть мяч на матче донских «армейцев».

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