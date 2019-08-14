Лиссабон, , 14:09 — REGNUM

Португальский футбольный клуб «Порту» после поражения от российского клуба «Краснодар» из одноименного города в квалификации Лиги чемпионов недополучит 44 млн евро из-за вылета из этого турнира, сообщает 14 августа A Bola.

Отмечается, что в эту сумму входят бонусы не только за выступление на групповой стадии Лиги чемпионов, но и выплаты за успешное выступление на европейской арене за последние 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа «Краснодар» обыграл «Порту» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со счётом 3:2. Первый матч закончился со счетом 1:0 в пользу португальского коллектива. По сумме двух встреч российский клуб вышел в раунд плей-офф европейского турнира, где встретится с греческим «Олимпиакосом».

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