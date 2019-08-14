Чебоксары, 14 августа 2019, 14:01 — REGNUM

В Чувашии в 2018 году из 10 тыс. человек, сдавших нормативы ГТО, более 70% составили школьники. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 августа, заявил на заседании регионального правительства глава минспорта Чувашии Михаил Богаратов.

Экзамен по нормативам ГТО
Экзамен по нормативам ГТО
Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В ходе отчёта о деятельности министерства глава минспорта республики акцентировал внимание на подготовке и сдаче нормативов ГТО. По его словам, на начало 2019 года в Чувашии в электронной базе были зарегистрированы 134 тыс. человек.

«В 2018 году тестовые испытания прошли 13,5 тысяч, из них свыше 10 тысяч выполнили нормативы на знаки отличия. Однако более 70% сдавших нормативы ГТО — школьники. Данный показатель свидетельствует о том, что необходимо улучшить работу муниципальных центров подготовки ГТО со взрослым населением, предпенсионного возраста. Нужно адресно работать с конкретными трудовыми коллективами по сдаче нормативов ГТО», — обозначил задачу Михаил Богаратов.

По данным минспорта, в Чувашии в рамках национального проекта в девяти муниципальных районах в 2019 году будут оборудованы уличные спортивные площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО. В целом малыми площадками ГТО за период действия федерального проекта оснастят 17 районов республики.