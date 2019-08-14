Краснодар, , 13:40 — REGNUM

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» подпишет контракт с форвардом Джонни О'Брайантом. Об этом сообщает Eurohoops.

По информации издания, клуб объявит о переходе американского форварда в ближайшее время.

В сезоне 2018/19 О’Брайант выступал за «Маккаби» из Тель-Авива. В матчах Евролиги он набирал в среднем за игру 10,6 очка и делал 5,9 подбора и 1,3 передачи.

Ранее О’Брайант играл в НБА и защищал цвета таких клубов, как «Шарлотт Хорнетс», «Денвер Наггетс» и «Финикс Санс».

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