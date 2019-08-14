Подольск, Московская область, , 13:33 — REGNUM

Подмосковный «Витязь» одержал победу над финским клубом «Пеликанс» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 8:1.

В составе «Витязя» нападающий Павел Чернов оформил хет-трик. Также шайбы забросили Никита Комаров, Александр Шевченко, Йоонас Няттинен, Миро Аалтонен и Алексей Макеев.

В составе «Пеликанс» единственную шайбу забросил форвард Ханнес Бьёрнинен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хабаровский «Амур» потерпел разгромное поражение от чешского «Маунтфилда» со счётом 0:7.

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