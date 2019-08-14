* «** — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 13:33 — REGNUM

Российский исполнитель Василий Вакуленко (Баста) (родился в Ростове-на-Дону) пригласил своего земляка полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова (уроженец Миллерово Ростовской области) разыграть мяч на матче ростовского СКА. Это стало бы толчком в развитии команды.

«Звал ли я Глушакова в СКА? Я рассказывал ему о клубе. В шутку его звал. Говорил, что возрождаем СКА, он: «Круто». Я сказал, что мы ждем его у себя, он три раза поплевал через плечо. Он сказал: «*** тебе это всё надо?» Я говорю: «Сам знаешь». Он: «Понимаю», — цитирует Басту издание «Спорт-Экспресс».

ИА REGNUM напоминает, что летом текущего года стало известно о том, что российский рэп-исполнитель окажет помощь в возрождении ростовского СКА. По словам Басты, в настоящее время футбольный клуб находится в плачевном состоянии. При этом региональные власти неоднократно заявляли, что намерены возродить команду.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский рэпер Баста намерен помочь ростовскому СКА возродиться