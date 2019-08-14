Тбилиси, , 13:20 — REGNUM

К чемпионату мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет на грузинских горнолыжных курортах, в поселке Бакуриани будут построены 3 новых канатных дороги. По информации пресс-службы правительства Грузии, соответствующий договор 14 августа был оформлен с австро-швейцарской компанией «Доппельмайер-Гаравента Групп».

Как заявил после подписания договора в Бакуриани премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, новые канатные дороги будут построены на территории, прилегающей к горнолыжной трассе Дидвели, самой новой и современной трассе в поселке Бакуриани.

«Я очень горд, что Грузия в 2023 году будет принимать у себя чемпионат мира по фристайлу. Это большая победа и в то же время большая ответственность. Это также очень большое доверие, которое объявила нам Международная федерация лыжного спорта», — заявил премьер.

Развитие зимних горнолыжных курортов он назвал одним из важнейших приоритетов своего правительства и пообещал, что в это дело будут вложены масштабные инвестиции.

По заявлению премьер-министра, в развитии курортов правительство Грузии сотрудничает исключительно с компаниями высокого ранга, такими, как «Доппельмайер-Гаравента». Что касается дальнейших планов нынешних грузинских властей, они ожидают, что в 2025 году Грузия будет принимать у себя юношеские олимпийские игры.

«У нас более амбициозная задача, и Олимпийский комитет Грузии уже сделал заявку, что мы будем принимать Юношеские олимпийские игры 2025 года. Это будет большая ответственность для нас, но мы готовы к достижению этой цели», — заявил Бахтадзе.