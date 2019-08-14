Ханты-Мансийск, , 12:26 — REGNUM

В Югре построят ряд объектов к всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Ханты-Мансийске 1−15 августа 2020 года. С учётом требований международной шахматной федерации (FIDE) будет возведена фактически олимпийская деревня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

На шахматную олимпиаду ожидают свыше 3 500 участников и официальных лиц из 190 стран. Образован оргкомитет по подготовке и проведению олимпиады и конгресса международной шахматной федерации (FIDE), в правительство России направлен проект плана основных мероприятий.

Олимпийскую деревню возведут к маю 2020 года. Участников и делегации разместят в двух 25-этажных домах гостиничного типа, соответствующим стандартам четырёхзвёздочного отеля.