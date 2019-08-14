Тамбов, 14 августа 2019, 12:06 — REGNUM
Матч между «Тамбовом» и «Краснодаром» в шестом туре чемпионата России по футболу перенесён с 18 на 17 августа. Об этом 14 августа сообщается на сайте тамбовского клуба.
Отмечается, что Российская Премьер-Лига (РПЛ) оповестила «Тамбов» о переносе матча. Игра состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» 17 августа.
Такое решение было принято в связи с участием «Краснодара» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Краснодарская команда сыграет с греческим «Олимпиакосом», первый матч пройдёт 20 августа в Греции.
Напомним, «Краснодар» вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов, обыграв португальский «Порту» по сумме двух матчей.
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