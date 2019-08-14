Буэнос-Айрес, , 11:22 — REGNUM

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси забил гол в дебютном матче за аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

В матче Кубка Аргентины «Бока Хуниорс» встречалась с клубом «Альмагро». Де Росси отличился на 28-й минуте встречи.

https://twitter.com/ASRomaPress/status/1161440665554825216

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Альмагро».

Напомним, в конце июля Де Росси перешёл в «Боку Хуниорс» из «Ромы», в которой играл на протяжении всей карьеры. За итальянский клуб он сыграл в 616 матчах и забил 63 гола.

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