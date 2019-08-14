Нью-Йорк, США, , 10:49 — REGNUM

Аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро не сыграет на Открытом чемпионате США — US Open. Об этом сообщается на сайте турнира.

Отмечается, что 30-летний спортсмен пропустит US Open, поскольку не успеет восстановиться после операции на правом колене. В основной сетке соревнований его заменит американец Денис Кудла.

Дель Потро получил травму в июне в матче с канадским теннисистом Денисом Шаповаловым. Аргентинец смог выиграть матч, но после него выяснилось, что требуется операция на колене.

Напомним, Открытый чемпионат США пройдёт с 26 августа по 8 сентября.

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