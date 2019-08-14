Тбилиси, , 10:45 — REGNUM

Австрийско-швейцарская компания Dopelmayer-Garaventa Group построит в Грузии три канатные дороги для проведения чемпионата мира по фристайлу в 2023 году, передает 14 августа грузинский «Первый канал».

По данным министерства экономики и устойчивого развития Грузии, 14 августа договор с австрийско-швейцарской компанией подпишут представители «Компании по развитию горных курортов». Мероприятие по оформлению документа откроет председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе.

Напомним, 18 мая в греческом Коста-Наварино совет международной федерации лыжного спорта принял решение о месте проведения чемпионата мира по фристайлу и сноуборду. Соревнования пройдут в Грузии — в Гудаури и Бакуриани.