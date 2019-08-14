Магас, , 09:11 — REGNUM

Власти Ингушетии и казанский футбольный клуб «Рубин» подписали меморандум о сотрудничестве. По соглашению, юные футболисты из северокавказской республики после окончания местной спортшколы смогут начать карьеру в Татарии. Документ подписали министр спорта Ингушетии Дауд Алхазуров и исполнительный директор ФК «Рубин» Константин Дзюба, пишет ТАСС.

«У нас есть школа-интернат, в которой готовят юных футболистов, но после окончания обучения им некуда идти. В рамках соглашения будем переводить наших детей в Казань. Если они смогут в юношеской сборной играть, это уже даст свои плоды для развития футбола в регионе», — сказал на подписании меморандума Дауд Алхазуров.

Константин Дзюба со своей стороны отметил, что у Ингушетии и ФК «Рубин» за короткий промежуток времени сложились «тёплые и деловые отношения», которые обещают перерасти в долгосрочные.

«Мы знаем, что Ингушетия даёт талантливых ребят российскому футболу, и мы хотели бы иметь возможность присутствовать в регионе и получать информацию о футболистах, которых здесь готовят, и помогать республике. У нас прекрасные условия для развития и продвижения футболистов. Мы хотели бы, чтобы талантливые футболисты Ингушетии начинали свою карьеру в нашем клубе», — сказал Дзюба.

Напомним, казанский ФК «Рубин» был основан в 1958 году под названием «Искра», однако своих главных высот он достиг в конце 2000-х — начале 2010-х годов. Клуб является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и дважды Суперкубка России.