Глазго, Великобритания, , 08:14 — REGNUM

Румынский клуб «ЧФР Клуж» одержал победу над шотландским «Селтиком» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Клужа» дубль оформил нападающий Бийель Омрани, забивший один из голов с пенальти. Также отличились полузащитник Чиприан Дяк и форвард Джордже Цукудян.

В составе «Селтика» голы забили Джеймс Форрест, Одсонн Эдуард и Райан Кристи.

Напомним, команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, «Клуж» прошёл в следующий раунд Лиги чемпионов.

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