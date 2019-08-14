Рязань, , 07:35 — REGNUM

Открытие 17-го всероссийского спортивного культурно-зрелищного фестиваля воздухоплавания «Небо России-2019» прошло на территории Монастырского сада Рязанского Кремля, сообщила пресс-служба Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина.

В нём приняли участие воздухоплаватели из Москвы и Московской области, Тулы, Калуги, Великих Лук, Перми, Нижнего Новгорода, Набережных Челнов, представители общественных организаций, сотни жителей и гостей Рязани. Рязанскую команду представили пятеро спортсменов.

Спортивные и свободные полеты в рамках фестиваля будут проводиться утром и вечером с 14 по 18 августа при благоприятных метеоусловиях. Также участники мероприятия разыграют 14-й Кубок России по воздухоплавательному спорту, по итогам которого будет сформирована сборная страны для участия в чемпионате Европы, который пройдет в Испании. В соревнованиях примут участие 25 спортсменов.

Отмечается, что гостей фестиваля была подготовлена концертная программа, в которой принял участие ансамбль народной музыки «Ока» с авторскими обработками народных мелодий и стилизованными произведениями, написанными музыкантами коллектива. Также на открытии фестиваля работали интерактивные площадки, на которых гости смогли оказаться внутри корзин аэростатов, пообщаться с пилотами, узнать о конструкции воздушного шара и специфики управления им.