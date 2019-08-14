Амстердам, , 07:26 — REGNUM

Амстердамский «Аякс» одержал победу над греческим ПАОКом в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:2.

По ходу матча главный арбитр Крейг Поусон назначил три пенальти в ворота ПАОКа. Нападающий «Аякса» Душан Тадич реализовал два из них, оформив дубль. Ещё один гол забил защитник Николас Тальяфико.

В составе ПАОКа дубль оформил полузащитник Диего Бисесвар.

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью — 2:2. Таким образом, «Аякс» прошёл в следующий раунд Лиги чемпионов.

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