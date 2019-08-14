Лиссабон, , 02:50 — REGNUM

Журналисты телеканала «Матч ТВ» не смогли попасть на брифинг в городе Порту (Португалия) после матча, в котором победил ФК «Краснодар».

Как передаёт телеканал, российских журналистов на брифинг не пустили сотрудники ФК «Порту», который в матче 13 августа проиграл краснодарцам.

Проблемы возникли ещё во время интервью, которое журналисты брали у нападающего «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманова. Журналист «Матч ТВ» Денис Левко пояснил:

«Сразу после интервью к нам подошёл мужчина — видимо, из футбольного клуба «Порту». Он не представился и попросил покинуть стадион по непонятным причинам. Наши попытки пройти в микст-зону и на пресс-конференцию не увенчались успехом».

По его словам, это «настоящая криминальная история». Не исключено, что журналистам ещё придётся общаться с местной полицией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Краснодар» одержал победу над «Порту» в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов 13 августа. Счёт 3:2. Игра проходила в Порту на стадионе «Драгау».

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