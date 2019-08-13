Ливерпуль, Великобритания, , 15:48 — REGNUM

Голкипер Алиссон Беккер и защитник Деян Ловрен не сыграют за «Ливерпуль» в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Ловрен не поможет своей команде из-за травмы. Кроме того, из-за повреждения икроножной мышцы в игре не примет участия вратарь Алиссон Беккер.

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Встреча состоится 14 августа в Стамбуле.

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