Порту, Португалия, , 15:38 — REGNUM

«Краснодар» сыграет с португальским «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч пройдёт 13 августа в Португалии.

В первом матче, который прошёл в Краснодаре 7 августа, «Порту» одержал победу со счётом 1:0.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, капитан «Порту» Данилу Перейра может пропустить ответный матч с «Краснодаром» из-за травмы.

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