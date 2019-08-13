Марсель, Франция, , 15:33 — REGNUM

Французский клуб «Марсель» расторг контракт с защитником Адилем Рами. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации издания, руководство клуба решило разорвать контракт с игроком из-за нарушений им условий контракта.

Отмечается, что после гостевого матча с «Тулузой» в предпоследнем туре чемпионата Франции сезона 2018/19 Рами пропустил тренировку. При этом он отпросился «по семейным обстоятельствам», однако позже выяснилось, что он участвовал в съёмках шоу «Форт Боярд».

Контракт Рами с клубом действовал до 2021 года. Представители 33-летнего игрока оспаривают решение клуба.

Напомним, Рами выступал за «Марсель» с 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл в 16 матчах чемпионата Франции, в которых забил один гол и отдал один голевой пас.

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