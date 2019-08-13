Екатеринбург, , 15:43 — REGNUM

Екатеринбургский стадион «Калининец» будет модернизирован, чтобы принять соревнования Универсиады-2023. Об этом заявил вице-президент Федерации легкой атлетики Рафаил Карманов, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Калининец» станет одним из ключевых объектов студенческих игр. Ходя стадион совсем недавно реконструировали, но до стандартов Универсиады он ещё не дотягивает. Необходимо построить разминочный стадион и предоставить больше места для зрителей.

Кроме того, стадион наверняка будет задействован в чемпионате России по лёгкой атлетике среди молодёжи, который также пройдёт в Екатеринбурге, в 2020 году.

«Уверен, проведём и российский чемпионат, и Универсиаду-2023 на самом высоком уровне», — считает Карманов.

Напомним, Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге. Студентам предстоит соревноваться по 18 спортивным дисциплинам.

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