Ростов-на-Дону, , 14:32 — REGNUM

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Роман Ерёменко оценил потенциал нападающего Элдора Шомуродова, чем гол принёс победу жёлто-синим над самарскими «Крыльями Советов».

«Дай Бог, чтобы и дальше получалось. У него есть все данные, чтобы забивать и 20 голов за сезон. Сейчас у него пошло и пусть дальше работает», — сказал футболист.

По словам хавбека, матч с самарцами выдался тяжелым.

ИА REGNUMранее сообщало, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что его подопечным тяжело далась концовка матча.

Напомним, что Элдор Шомуродов перешёл в «Ростов» в июле 2017 года. В этом году узбекский футболист продлил контракт с клубом на пять лет.

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