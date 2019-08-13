Жирона, Испания, , 14:09 — REGNUM

Испанская «Жирона» досрочно расторгла контракт с ивуарийским нападающим Сейду Думбия. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что стороны договорились о расторжении договора по обоюдному согласию. Теперь форвард стал свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.

Напомним, 31-летний Думбия с 2018 года играл за «Жирону», за которую провёл 22 матча забил три гола. С 2010 по 2015 год Думбия выступал в России в составе московского ЦСКА.

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