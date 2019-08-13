Москва, 13 августа 2019, 13:58 — REGNUM
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин награждён Орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
В документе указано, что Сёмин награждается «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу».
Отметим, что ранее Сёмин был награждён орденом Почёта за заслуги в развитии физической культуры и спорта.
Напомним, Сёмин возглавлял «Локомотив» с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год, а также с 2016 года. Под его руководством клуб трижды выигрывал чемпионат России и шесть раз — Кубок России.