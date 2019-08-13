Мюнхен, Германия, , 13:28 — REGNUM

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич перешёл из «Интера» в мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

Отмечается, что 30-летний хорватский хавбек стал игроком «Баварии» на правах аренды до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа.

Напомним, Перишич играл за «Интер» с января 2015 года. В составе миланского клуба хавбек сыграл в 163 матчах, в которых забил 58 голов и отдал 52 результативные передачи.

За сборную Хорватии Перишич провёл 83 матча, в которых забил 23 мяча.

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