Екатеринбург, , 13:10 — REGNUM

В Екатеринбурге впервые стартовал этап чемпионата мира по парусному спорту в дисциплине матчевых гонок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В соревнованиях принимают участие молодые яхтсмены из 13 стран мира — всего 58 спортсменов. Команду из России представляет челябинский экипаж. Спортивное мероприятие проводится на Верх-Исетском пруду.

Как сообщало ИА REGNUM, соревнования в Екатеринбурге пройдут в течение недели и завершатся 18 августа.

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Напомним, что в 2019 году в Екатеринбурге уже проходили соревнования яхтсменов. Так 7 августа прошла регата приуроченная ко Дню строителя.

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