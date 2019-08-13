Турин, Италия, , 13:02 — REGNUM

Нападающий «Интера» Мауро Икарди договорился о пятилетнем контракте с туринским «Ювентусом». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что переход Икарди в «Ювентус» может произойти после того, как туринский клуб продаст форвардов Пауло Дибалу и Марио Манджукича.

Напомним, 26-ти летний аргентинец выступал за «Сампдорию» и «Интер». В сезоне 2014/2015 он стал признан лучшим бомбардиром чемпионата Италии. В сезоне 2017/2018 был признан футболистом года в Италии.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: нападающий Икарди может перейти в «Наполи»