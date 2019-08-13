Турин, Италия, 13 августа 2019, 13:02 — REGNUM
Нападающий «Интера» Мауро Икарди договорился о пятилетнем контракте с туринским «Ювентусом». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что переход Икарди в «Ювентус» может произойти после того, как туринский клуб продаст форвардов Пауло Дибалу и Марио Манджукича.
Напомним, 26-ти летний аргентинец выступал за «Сампдорию» и «Интер». В сезоне 2014/2015 он стал признан лучшим бомбардиром чемпионата Италии. В сезоне 2017/2018 был признан футболистом года в Италии.
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