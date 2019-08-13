Неаполь, Италия, , 12:25 — REGNUM

Испанский нападающий Фернандо Льоренте может стать игроком «Наполи». Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что «Наполи» заинтересован в услугах форварда. При этом стороны уже начали вести переговоры.

Ранее Льоренте стал свободным агентом. Им заинтересовался «Манчестер Юнайтед», но переговоры ни к чему не привели.

Напомним, ранее Льоренте играл за «Басконию», «Атлетик», «Ювентус», «Севилью», «Суонси Сити» и «Тоттенхэм». В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира в 2010 году, а в 2012 году стал чемпионом Европы.

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