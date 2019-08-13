Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM

В Ростове-на-Дону построят новый спорткомплекс. Объект появится в Ворошиловском районе. Участок под возведение объекта определён, приступить к работам разрешат после утверждения изменений в проект планировки территории, сообщает пресс-служба донского губернатора 13 августа.

Уточняется, что участок инвестору предоставят в рамках областного закона о крупных инвестпроектах. Новый комплекс будет включать в себя залы для игровых видов спорта на 2 тыс. мест, фитнес-центр, бассейн. Ожидается, что здесь также разместят ледовую арену для тренировок и соревнований по хоккею и фигурному катанию, два поля для занятий футболом.

Это уже вторая попытка построить в Северном микрорайоне спорткомплекс. Ранее инвестор отказался от возведения объекта из-за высокой стоимости проекта.

Портал donnews.ru пишет, что инвестором намерен выступить владелец группы компаний «Чайка» и депутат регионального парламента Андрей Чайка. Предполагаемая сумма инвестиций — 1 млрд рублей.