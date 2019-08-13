Нижний Новгород, , 12:21 — REGNUM

Рекордное число участников 40-й парусной регаты «Кубок Ростислава Алексеева», проходившей с 3 по 11 августа на Горьковском водохранилище, отметил президент Нижегородской федерации парусного спорта Александр Бобылев. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

«В этом году заявилось рекордное число участников — около 70 судов, география участников обширная — Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Самара, Чебоксары, Геленджик, Нижний Новгород, Ростов, Таганрог», — сказал Бобылев.

Он пояснил, что массовость мероприятия обусловлена тем, что в рамках регаты прошло два чемпионата России в классах «Четвертьтонник» и «Open 800. При этом одновременно два чемпионата России в рамках регаты прошли впервые в истории соревнований.

Яхтсменов НГТУ им. Р.Е. Алексеева представлял в юбилейной регате студенческий экипаж выпускников яхтенной школы «Парус» на яхте «Вектор». Команда успешно выдержала конкуренцию с сильнейшими экипажами страны и, несмотря на поломки и сложные погодные условия, в которых проходили заезды, дошла до финала.

По словам, заместителя директора института транспортных систем НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергея Хрункова, для молодой команды, дебютировавшей в столь представительных соревнованиях, такой итог можно считать успехом и серьезной заявкой на будущее.

В 2019 году опорным университетом были учреждены две памятные медали: «За сохранение парусных традиций в Нижегородской области» и «За развитие «Кубка Алексеева». Награды в первой номинации был удостоен Юрий Терещенко, ветеран парусного спорта, неизменный участник всех 40 регат «Кубка Р.Е. Алексеева». Медаль «За сохранение парусных традиций в Нижегородской области» вручена Алексею Кириллову, председателю оргкомитета регаты «Кубок Р. Е. Алексеева».

В итоге, как сообщили в пресс-службе регаты, первое место на чемпионате России в классе «Четвертьтонник» заняла яхта «Миг» (Нижний Новгород), в классе «Open 800» — яхта «Глобус» (Санкт-Петербург).

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