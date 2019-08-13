Стамбул, Турция, , 12:12 — REGNUM

Турецкий клуб «Бешикташ» заплатит за украинского полузащитника Евгения Коноплянку €2,5 млн. Об этом сообщает Fanatik.

По информации издания, «Бешикташ» договорился с немецким «Шальке-04», за который Коноплянка играет с 2016 года.

Предполагается, что в ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование, после чего будет объявлено официально о трансфере.

Напомним, летом 2016 года Коноплянка на правах аренды перешёл в «Шальке-04» из «Севильи». Спустя год он был выкуплен за €12,5 млн.

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