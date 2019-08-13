Цхинвал, , 11:32 — REGNUM

Теннисисты из Южной Осетии приедут на международный турнир по настольному теннису. Турнир посвящен памяти первого президента федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия, сообщает 13 августа югоосетинское информагентство «Рес».

По словам тренера школы высшего спортивного мастерства Мириана Джиоева, Южную Осетию представят на соревнованиях Эдвард Бекоев, Максим Ведмедерия, Йосиф Тедеев и Игорь Кудзиев. Джиоев отметил, что турнир памяти Омара Кварчия в Абхазии проходит двенадцатый раз, и югоосетинские спортсмены неоднократно занимали там призовые места.

Турнир памяти первого президента федерации настольного тенниса Абхазии Омара Кварчия начнется 23 августа.

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