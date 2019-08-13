Котбус, , 11:32 — REGNUM

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над клубом «Энерги» в матче первого раунда Кубка Германии. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Баварии» голы забили нападающие Роберт Левандовски, Кингсли Коман и полузащитник Леон Горецка. У «Энерги» единственный мяч забил хавбек Беркан Таз, реализовавший пенальти.

Напомним, «Бавария» является действующим обладателем Кубка Германии. В финальном матче сезона 2018/19 мюнхенский клуб разгромил «РБ Лейпциг» со счётом 3:0.

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